مقتل 13 شخصًا في الإعصار “فلورنس” والفيضانات تهدد شرق الولايات المتحدة

مازالت العاصفة “فلورنس“، التي أسفرت عن سقوط 13 قتيلًا على الأقل، على الساحل الأمريكي الأطلسي، تهدد بمزيد من الدمار؛ بسبب “الكميات الهائلة” من الأمطار التي تحملها والفيضانات التي تسببها، حسب السلطات التي حذرت السكان الذين تم إجلاؤهم من محاولة العودة إلى بيوتهم.

وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية، وبينها “سي إن إن”، أن هبات الرياح والأمطار الغزيرة سببت أضرارًا جسيمة. ومازال عدد كبير من الطرق مقطوعًا بجذوع أشجار وأعمدة كهرباء؛ وبسبب الفيضانات المفاجئة.

Earlier today In North Carolina: our NY Urban Search and Rescue team, in partnership with local officials, provides wellness checks & an evacuation on Goose Creek Island in Pamlico County. #HurricaneFlorence pic.twitter.com/GDOaV9VS6H

— NYPD NEWS (@NYPDnews) September 15, 2018