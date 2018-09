العاصفة فلورنس تهدد بإغراق ولايتي نورث وساوث كارولاينا

اجتاحت العاصفة المدارية فلورنس البر السبت فاقتلعت أشجارا وأفاضت أنهارا وأسقطت أمطارا غزيرة على ولايتي نورث وساوث كارولاينا حيث تسببت في مقتل ما لا يقل عن ثمانية أشخاص.

وتراجعت قوة العاصفة بعد أن كانت إعصارا عندما بلغت البر، لكن خبراء الأرصاد قالوا إن تقدمها البطيء في الولايتين قد يؤدي لإغراق أغلب المنطقة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال روي كوبر حاكم نورث كارولاينا في إفادة صحفية “هناك كميات هائلة من الأمطار يمكن قياسها في بعض الأماكن بالقدم وليس بالبوصات”. وعانت ولايته بالفعل من هطول أمطار قياسي. وقال كوبر إن منسوب مياه الأنهار سيستمر في الارتفاع بعد أيام من توقف الأمطار.

WATCH: A herd of deer attempt to cross a flooded road in Jacksonville, NC, during Hurricane Florence. https://t.co/l2ICMjbwqz pic.twitter.com/FH4eTs3e3A

— NBC News (@NBCNews) September 15, 2018