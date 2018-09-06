تحذيرات من سحابة في سماء مصر تتسبب في انفجار الطائرات (فيديو)

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، من ظهور سحابة بيضاء “شديدة الخطورة” على الطيران في سماء البلاد.

وأوضح رئيس الهيئة، الكتور أحمد عبدالعال، أن هذه السحابة “ربما تتسبب في انفجار أي طائرة تدخل أجواءها، حيث تحتوي على كمية أمطار غزيرة جدًا وبرق ورعد”.

وأضاف عبدالعال، في تصريحات تلفزيونية، أن “بداخل ثلث هذه السحابة نقط مياه درجة حرارتها 39 تحت الصفر لم تصل إلى مرحلة الثلج، وفي حالة دخول أي جسم داخلها تتكثف وتتحول إلى ثلج وتتسبب في انفجار هذا الجسم حتى لو كان طائرة”.

وأشار إلى أنه “سيتم تحذير الطيران للصعود بمسافات بعيدة جدًا عنها”، مؤكدًا أن “هذه السحابة هي التي تسببت في العاصفة الترابية على أسوان والأمطار الغزيرة التي سقطت مؤخرًا والتي تستمر منذ 72 ساعة على سيناء وجنوب البلاد”.

ولفت إلى أن هذه السحابة الموجودة في سماء البلاد، تتحرك حاليًا فوق منطقة البحر الأحمر.