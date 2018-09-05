الأمطار الغزيرة تتسبب في مقتل 12 شخصًا جنوب إثيوبيا‎

تسببت الأمطار الغزيرة في انهيار أرضي جنوب إثيوبيا، يوم الثلاثاء، مما أدى إلى مقتل 12 شخصًا وإصابة أربعة آخرين بإصابات خطيرة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام تابعة للدولة.

وأكدت هيئة الإذاعة والتلفزيون (فانا) أن الضحايا، لقوا مصرعهم عندما سحق الانهيار الأرضي ثلاثة منازل في منطقة داورو.

ونقلت الهيئة عن مسؤول محلي بالشرطة قوله: “تم انتشال جثث عشرة أشخاص والبحث مستمر لاستخراج الجثتين الباقيتين”، وفق رويترز.

وذكر المسؤول أن المصابين الأربعة نقلوا إلى المستشفى.

كان انهيار أرضي بموقع مكب للنفايات في العاصمة أديس أبابا قد أودى بحياة 115 شخصًا العام الماضي.