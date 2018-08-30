انهيار سد في ميانمار يغمر 85 قرية بالمياه ويجبر الآلاف على النزوح

قالت صحيفة حكومية اليوم الخميس، إن المياه غمرت ما يصل إلى 85 قرية في ميانمار، بعد انهيار سد؛ ما أدى إلى إغلاق طريق سريع رئيس وأجبر أكثر من 63 ألف شخص على النزوح عن ديارهم.

وبدأ رجال الإطفاء وجنود الجيش جهودًا للإنقاذ يوم الأربعاء بعد انهيار قناة الصرف في سد للري في نهر سوار بوسط ميانمار؛ ما أدى إلى فيضان المياه في قرى وبلدتي سوار ويداشي القريبتين.

وقالت الصحيفة، إن انهيار القناة أدى إلى أن المياه غمرت 85 قرية وأثر على 63 ألف شخص وأغرق جزءًا من طريق سريع رئيس.

ويسلط الحادث الضوء على المخاوف بشأن سلامة السدود في جنوب شرق آسيا، خاصة أنه وقع بعد انهيار سد لتوليد الطاقة الكهرومائية في دولة لاوس المجاورة الشهر الماضي؛ ما أسفر عن سقوط 27 قتيلًا على الأقل ونزوح الآلاف.