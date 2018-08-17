زلزال جديد بقوة 6.6 درجة يضرب البحر قبالة ساحل إندونيسيا

ضرب زلزال بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر منطقة البحر قبالة الساحل الشرقي لإندونيسيا مساء يوم الجمعة، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.
وقالت الهيئة:”إن مركز الزلزال يبعد 153 كيلومترًا شمال شرق رابا، ووقع على عمق 564.7 كيلومتر”
وأضافت أنه لم ترد حتى الآن أنباء عن حدوث موجات مد عاتية “تسونامي”، كما أنه لم يتم رصد أي أضرار جراء الزلزال.
وأشارت إلى أن مركز الزلزال يبعد قرابة 500 كيلومتر عن جزيرة لومبوك التي شهدت دمارًا واسع النطاق بعد زلزال مدمر بلغت شدته 6.9 درجة في أغسطس / آب تلته عدة هزات ارتدادية قوية.