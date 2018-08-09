ارتفاع ضحايا زلزال جزيرة “لومبوك” الإندونيسية إلى 319 قتيلًا

أعلنت السلطات الإندونيسية، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب جزيرة “لومبوك”، الأحد الماضي، إلى 319 قتيلًا، وسط صعوبات تواجه فرق الإنقاذ للوصول إلى المناطق المنكوبة؛ بسبب الهزات الارتدادية.

وقال ويرانتو وزير الأمن الإندونيسي، الخميس، إن “الحصيلة الأخيرة تشير إلى مقتل 319 شخصًا” في الزلزال الذي بلغت قوته 6,9 درجة، بارتفاع كبير عن الحصيلة الرسمية الأخيرة، والتي أشارت إلى مقتل 164 شخصًا.

وتعاقبت هزات ارتدادية في الجزيرة، حيث سجلت أقوى هزة، اليوم الخميس، بلغت قوتها 5,9 درجة، فيما رصدت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث 355 هزة، منذ الأحد.

كما تسبب الزلزال بإصابة 1400 شخص بجروح، فيما تشرد 156 آخرون عن منازلهم.

بدوره، أشار لومبوك كريستوفر مدير فريق الصليب الأحمر في راسي، إلى أنه “من الواضح أن زلزال الأحد كان مدمرًا”، مضيفًا: “لقد توجهت، الأربعاء، إلى قرى كانت مدمرة بالكامل” في بعض أقسام الجزيرة البالغة مساحتها حوالي 4700 كلم مربع.