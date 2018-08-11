الفيضانات تقتل 29 شخصًا وتشرد الآلاف جنوب الهند 

لقي 29 شخصًا مصرعهم ونزح الآلاف، خلال الـ48 ساعة الماضية، إثر فيضانات عارمة ضربت ولاية “كيرالا” جنوب الهند، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم السبت.

ونقلت صحيفة “تايمز أوف إنديا” عن هيئة الأرصاد الجوية أن “25 شخصًا لقوا مصرعهم بسبب انهيارات أرضية، بينما لقي أربعة آخرون مصرعهم غرقًا، ولا يزال 4 في عداد المفقودين”.

وتسببت الفيضانات كذلك في نزوح 54 ألف شخص، وقامت السلطات بإجلاء عشرات الآلاف في المناطق المتضررة في 439 ملجأ للطوارئ، حسب المصدر نفسه.

ونجمت الفيضانات عن الهطول المستمر للأمطار الموسمية التي بدأت في حزيران/يونيو الماضي، وتستمر حتى أيلول/سبتمر المقبل.