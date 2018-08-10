اغتصاب طفلة في السابعة يثير احتجاجات غاضبة في الهند

احتج عدد كبير من الأهالي اليوم الجمعة، أمام مدرسة حكومية في العاصمة الهندية نيودلهي بعد تعرض طفلة في السابعة من العمر للاغتصاب من جانب عامل كهرباء بحسب الشرطة.

وتأتي الحادثة بعد فضائح استغلال جنسي في مأويين للأطفال أثارت سخطًا كبيرًا، بحسب فرانس برس.

وكشفت القضية بعد أن لاحظ الوالدان الطفلة تنزف، وقدما شكوى لدى الشرطة الخميس.

وصرح مادور فيرما المتحدث باسم شرطة نيودلهي أنه “بعد فحص طبيب للفتاة، تبين أنها تعرضت لاعتداء جنسي”.

وأضاف أن عامل الكهرباء البالغ الـ37 من العمر أوقف بعد أن تعرفت عليه الفتاة.

وقالت الصحف المحلية إن المشتبه به الذي وظفته المدرسة قبل شهر أخذ الفتاة إلى غرفة ضخ المياه أثناء مغادرتها المدرسة.

والهند معروفة بقضايا الاغتصاب، وفي 2016 تعرضت 19 ألف قاصر لإعتداءات جنسية لكن نادرًا ما يتم الإبلاغ عنها للشرطة.

وسُلّط الضوء على الاعتداءات الجنسية في الهند إثر اغتصاب جماعي لطالبة في نيودلهي في 2012 أدى إلى وفاتها، ما أسفر عن احتجاجات عمت البلد وأدت إلى تشديد العقوبات المفروضة على المعتدين وإصلاح القوانين في هذا الخصوص.

وثبتت المحكمة الهندية العليا مطلع تموز/يوليو حكم الإعدام على ثلاثة رجال في إطار هذه القضية.