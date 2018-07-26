بعد تحسن العلاقة بين بكين ونيودلهي.. وزير الدفاع الصيني يقبل دعوة لزيارة الهند

أعلنت الصين، اليوم الخميس، أن وزير الدفاع وي فنغ خه، قبل دعوة لزيارة الهند، وأنه يخطط للقيام بها قبل نهاية العام في إطار تسارع التقارب بين البلدين العملاقين.

واتفق الرئيس الصيني شي جين بينغ، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في أبريل/ نيسان، على فتح فصل جديد من العلاقات بعد شهور من نزاع بشأن أرض على الحدود بينهما في منطقة جبال الهيمالايا، أثار مخاوف من نشوب حرب.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، رن قوه شيانغ، في إفادة صحفية شهرية، إن البلدين يتواصلان في الوقت الراهن بشأن زيارة وي، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وانتشر مئات الأفراد من قوات البلدين في عام 2017 في هضبة دوكلام القريبة من حدود الهند وحليفتها بوتان والصين، بعدما عارضت الهند مشروعًا صينيًا لتشييد طريق في منطقة جبال الهيمالايا في أخطر نزاع بين البلدين منذ أعوام.

ولا يزال الارتياب شديدًا بين البلدين، بسبب الآثار التي تخلفت عن نزاع حدودي بينهما أفضى إلى حرب قصيرة في عام 1962.

وأشار “رن” إلى أن نائب قائد المنطقة العسكرية الغربية في الصين، الميجر جنرال ليو شياو، زار الهند أيضًا بين الثاني والسادس من يوليو/ تموز لعقد اجتماعات مع نظرائه هناك.