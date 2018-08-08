تصريحات ترامب تربك عمليات إطفاء أكبر الحرائق في تاريخ كاليفورنيا

أربكت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عمليات إطفاء حريق “مندوسينو كومبليكس”، الأكبر في تاريخ كاليفورنيا.

وكان ترامب قد ألقى باللائمة على السياسات البيئية في كاليفورنيا بعد الحرائق التي اندلعت في الولاية، مؤكدًا أنه على “اتصال مستمر بالمسؤولين هناك”.

وقال، إن “كاليفورنيا تسمح بأن تجري المياه للمحيط بدلًا من استخدامها في إطفاء النيران”، وأضاف “سنعقد اجتماعات لبحث الأمر لأن هناك… أمورًا يمكن القيام بها لتخفيف ما يحدث”.

ورد رجال الإطفاء في كاليفورنيا على ترامب قائلين “إن لديهم الماء الكافي لإخماد النيران”.

وكانت الحرائق اندلعت يوم أمس في غابات كاليفورنيا، وساهمت درجات الحرارة المرتفعة والأجواء العاصفة، في تأجيج النيران ليصبح حريق “مندوسينو كومبليكس”، الأكبر في تاريخ الولاية.

وقالت إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا، “إن حريق مندوسينو كومبليكس التهم نحو 300 ألف فدان أي ما يعادل مساحة لوس انجليس تقريبًا، ومن المتوقع أن تستمر النيران بقية الشهر”.

وبذلك يكون الحريق قد تجاوز “حريق توماس” الذي قضى على نحو 281893 فدانًا في مقاطعتي “سانتا باربرا” و”فينتورا” بجنوب كاليفورنيا في كانون الأول/ ديسمبر الماضي مدمرًا أكثر من ألف مبنى.

وأودت الحرائق بحياة 7 أشخاص ودمرت أكثر من 1500 مبنى وشردت عشرات الآلاف خلال الشهر المنصرم.

اللوم على تغير المناخ

ويُلقى باللوم بشكل كبير على تغير المناخ في ارتفاع درجات الحرارة، التي أججت حرائق غابات في كاليفورنيا.

وقالت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية في كاليفورنيا، إن درجة الحرارة في شمال كاليفورنيا قد تصل إلى 43 درجة مئوية خلال الأيام القليلة المقبلة، ما يزيد من سهولة انتشار الحرائق.

وأدى حريق “مندوسينو كومبليكس” إلى احتراق 75 منزلًا وأرغم 23322 شخصًا على الإجلاء.