توقف الملاحة البحرية في الكويت بسبب الأحوال الجوية

أوقفت الكويت حركة الملاحة في موانئها البحرية، يوم الثلاثاء؛ بسبب سوء الأحوال الجوية، التي تتعرض لها البلاد من غبار وسرعة رياح.

وأصدرت إدارة الموانئ الكويتية، في بيان، تعليمات بوقف الملاحة البحرية في موانئ “الشويخ” و”الشعيبة” و”الدوحة”.

وأضاف البيان أن “حركة العمليات في ميناء الشعيبة توقفت عند الساعة الثامنة صباحًا (بالتوقيت المحلي) في حين أن ميناءي الشويخ والدوحة توقفا عند الساعة العاشرة صباحًا، بناءً على الإفادات الميدانية من مديري العمليات البحرية”.

وتشهد الكويت حاليًا انخفاضًا للرؤية الأفقية بسبب الغبار؛ إذ تصل إلى أقل من ألف متر في بعض المناطق مع نشاط في الرياح، وتزيد سرعة الرياح التي تكون شمالية غربية على 60 كلم في الساعة.