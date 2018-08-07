بعد الإطاحة بـ5 إيرانيين.. تفاصيل جديدة بشأن أكبر عملية تهريب مخدرات بالكويت في 2018

كشفت تحقيقات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الكويتية، أن الإيرانيين الخمسة الذين ضُبطوا من قبل الإدارة العامة لخفر السواحل، أمس الاثنين، جلبوا المخدرات التي عثر عليها بحوزتهم، لصالح تاجر مخدرات يقبع في السجن المركزي.

وحول تفاصيل الإطاحة بالمتهمين الخمسة، قال مصدر أمني إن “إحدى دوريات خفر السواحل، اشتبهت في 5 أشخاص كانوا على متن لنج إيراني زعموا أنهم تجار أسماك، لكن وبعد تفتيش اللنج عُثر على المخدرات”.

وجرى التحفظ على المضبوطات والمهربين، وأُحيلت القضية إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات باعتبارها الجهة المعنية.

وأكد المصدر أن الإيرانيين الخمسة “لم يبدوا أي مقاومة اعتقادًا منهم أن رجال خفر السواحل لن يفتشوا اللنج”، بحسب صحيفة “الأنباء” المحلية.

وقدّر المصدر كمية المخدرات المضبوطة بـ250 كلغم، وهي الكمية الأكبر التي يتم ضبطها خلال العام الجاري 2018.