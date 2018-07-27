حرائق الغابات تتوسع في أوروبا وتحذيرات من ارتفاع قياسي في درجات الحرارة

المصدر: أ ف ب

تجتاح موجة حر مناطق شاسعة من أوروبا، حيث يكافح رجال الإطفاء حرائق الغابات فيما حظرت بعض السلطات الشواء، وحذرت المواطنين من ارتفاع قياسي في درجات الحرارة.

في ما يلي بعض البلاد التي حدث فيها حرائق نتيجة ارتفاع درجات الحرارة :

اليونان: تبادل الاتهامات

جرى تبادل للاتهامات بشأن المسؤولية عن الحرائق التي أدت إلى مقتل 82 شخصًا في اليونان.

وتحدث نائب وزير حماية المواطنين ميكوس توسكاس عن مؤشرات “خطيرة” على عمل تخريبي متعمد، بينما وجه آخرون أصابع الاتهام إلى الحكومة بسبب ضعف إجراءات الوقاية من الحرائق.

ألمانيا: حرائق غابات

شهدت ألمانيا درجات حرارة قياسية يتوقع أن تصل إلى 39 درجة مئوية.

ويكافح رجال الإطفاء الحرائق بالقرب من فيتشنفالدي جنوب غرب برلين، ومقاطعة ساكسوني-انهالت الشمالية.

ونشرت هيئة “أيه أردي” للبث العام صورة لعربة إطفاء تقوم بتعبئة الماء من بركة سباحة.

وفي برلين استخدمت الشرطة خراطيم المياه لإطفاء حديقة في مبنى البرلمان الذي يعد معلمًا بارزًا في ألمانيا.

وألغى مسؤولون في هامبورغ عرضًا سنويًا للألعاب النارية بسبب مخاوف من اندلاع الحرائق في الأراضي الجافة.

هولندا: حمى الليل

سجلت هولندا 1143 حريقًا في الأيام ال25 الأولى من شهر تموز/يوليو مقارنة بـ187 حريقًا في شهر تموز/يوليو بأكمله العام الماضي.

وسجلت البلاد أعلى درجة حرارة خلال الليل من الخميس إلى الجمعة وصلت إلى 24.4 درجة مئوية.

سويسرا: تحذير من الحرارة

أصدرت سلطات الأرصاد الجوية السويسرية تحذيرات من موجة حر في جنوب البلاد.

السويد: حظر الشواء

قالت السلطات السويدية إن 17 حريق غابات لا تزال مشتعلة في البلاد بعد إخماد حرائق أخرى هذا الأسبوع.

وشهدت البلاد أعلى درجات حرارة هذا العام حيث وصلت في بعض المناطق الجنوبية إلى 34.6 درجة مئوية.

وقالت فنلندا المجاورة إنها سترسل 35 رجل إطفاء إلى السويد لينضموا إلى فرق من دول أخرى في الاتحاد الأوروبي.

ويتوقع تساقط الأمطار خلال عطلة نهاية الأسبوع إلا أنه لا يزال يحظر على المواطنين الشواء أو إشعال النيران.

لاتفيا: إخماد حريق هائل

قال رجال الإطفاء في لاتفيا إنهم تمكنوا من احتواء حريق امتد على ألف هكتار غرب البلاد.

وأعلنت لاتفيا عن كارثة قومية مع جفاف شديد وارتفاع درجات الحرارة إلى 35 درجة مئوية.

وتساعد ليتوانيا وبيلاروسيا المجاورتان لاتفيا في إخماد الحرائق.

فرنسا: عواصف قادمة

تشهد مناطق واسعة من فرنسا كذلك موجة حر شديد حيث وصلت درجة الحرارة في باريس الخميس إلى 37 درجة مئوية.

ويتوقع أن تهب عواصف تؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة خلال عطلة نهاية الأسبوع في شمال وغرب البلاد، بحسب مركز الأرصاد الجوية الفرنسي.

بريطانيا: “جمعة الفرن”

يتوقع أن تتجاوز درجة الحرارة مستواها القياسي البالغ 38.5 درجة مئوية الجمعة.

كما يتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة 35 درجة في معظم مناطق شرق وجنوب شرق إنجلترا وتصل إلى 37 درجة في لندن، بحسب مركز الأرصاد الجوية.

وألغت شركة “يوروتانل” آلاف التذاكر على رحلات عبر القنال بسبب “درجات الحرارة البالغة الارتفاع” وأعطال مكيفات الهواء.

وطلب فريق الإطفاء في لندن من المجالس البلدية منع الشواء في الحدائق العامة بعد زيادة الاستدعاءات لإطفاء حرائق.

وأجبرت درجات الحرارة العالية نادي ماريلبون المحافظ على التخلي النادر عن تقليد متبع؛ إذ سمح للأعضاء الذين يحضرون المباراة عدم ارتداء سترة.

بلجيكا: أكثر حرارة من 2006

أعلنت السلطات في بلجيكا عن موجة حر، وسجل الخميس 26 تموز/يوليو أعلى درجة حرارة في التاريخ لذلك اليوم، حيث وصلت درجة الحرارة إلى 34 مئوية، بحسب خبير الأرصاد الجوية ديفيد ديهيناو.