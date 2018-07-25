ألمانيا تطالب أوروبا بعدم الخضوع لـ”ابتزاز” ترامب

طالب وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، الأربعاء، الاتحاد الأوروبي بـ”المقاومة وعدم الخضوع للابتزاز” في أزمة التعريفات الجمركية مع الولايات المتحدة.

يأتي ذلك قبل ساعات من لقاء مقرر، اليوم، بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، في البيت الأبيض، لبحث أزمة التعريفات الجمركية المتفاقمة بين أوروبا وواشنطن.

وفي تصريحات صحفية، الثلاثاء، هدد ترامب بفرض تعريفات جمركية جديدة على شركاء بلاده، واصفًا الاتحاد الأوروبي بأنه “أكبر كيان يسيء استخدام العلاقات التجارية”.

وقال ماس، في تصريحات لمجموعة “فونكه” الإعلامية الألمانية (خاصة)، إنه “يتعين على الاتحاد الأوروبي المقاومة وعدم الخضوع للابتزاز”.

وأضاف: “يجب أن نقف معًا ونبقي على الاتحاد الأوروبي موحدًا، وندافع عن أنفسنا بثقة في وجه القيود الجمركية الأمريكية”.

وحول تهديدات ترامب بفرض تعريفات جمركية جديدة، قال ماس: “من الواضح أن الاتحاد الأوروبي سيكون مجبرًا في هذه الحالة على اتخاذ إجراءات مضادة (لم يوضحها)”.

وتابع: “يتعين علينا أن نضع نهاية لنهج ترامب. يجب أن يعلم (ترامب) أنه ليس بإمكانه إحداث انقسام في أوروبا”.

وذكر أن “الولايات المتحدة ستخسر بالتأكيد إذا عاقبنا بعضنا بقيود جمركية على نحو متبادل”.

وبدأت الأزمة التجارية بين واشنطن والاتحاد الأوروبي في يونيو/حزيران الماضي، حين فرضت الإدارة الأمريكية تعريفات جمركية مرتفعة على واردات الصلب والألمونيوم القادمة من الاتحاد، وردَّ الأخير بفرض تعريفات مضادة على منتجات أمريكية أبرزها الجينز.