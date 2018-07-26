إدراج محمية “وادي الوريعة” الإماراتية بقائمة لـ”اليونسكو”

أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو“، اليوم الخميس، محمية “وادي الوريعة” في إمارة الفجيرة الإماراتية بالشبكة العالمية لمحميات المحيط الحيوي.

جاء ذلك، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، نقلًا عن محمد سيف الأفخم مدير بلدية الفجيرة.

وقال الأفخم: إن “اختيار المحمية ضمن الشبكة العالمية لمحميات المحيط الحيوي التابعة لليونسكو، لتصبح بذلك ثاني محمية في الدولة تنضم لشبكة المحميات العالمية”.

وعام 2007، اعتمدت اليونسكو جزيرة مروح، تقع في المنطقة الغربية لإمارة أبوظبي، ضمن شبكة المحميات العالمية.

وتزخر محمية وادي الوريعة بتنوع بيولوجي فريد من المنحدرات الصخرية والأنهار والتشكيلات الصخرية.

وتبلغ مساحتها 220 كم² وتضم تنوعًا طبيعيًا يشمل حوالي 652 نوعًا من الحيوانات و208 أنواع من النباتات، وتعتبر المكان الوحيد في الإمارات الذي يحتوي على زهرة الأوركيد.

وتعد واحة للطيور، حيث تضم 94 نوعًا من الطيور المهددة بالانقراض في المنطقة.

ومحميات المحيط الحيوي هي مناطق مقترحة من قبل سكانها، صادقت عليها لجنة وطنية عيّنت من قبل اليونسكو.

والمحيط الحيوي يُعنى بنهج مبتكر للعيش والعمل في وئام مع الطبيعة، وأحد أهدافه الرئيسية تحقيق توازن مستدام ما بين التنوع البيولوجي وتعزيز التنمية الاقتصادية والحفاظ على القيم الثقافية المرتبطة به.