اكتشاف أولى علامات الحياة على الأرض

اكتشف العلماء بشكل قاطع أولى علامات للحياة الأرضية على كوكب الأرض، والتي تعود لمليارات السنين.

وتم العثور على بقايا متحجرة من الحياة الميكروبية، يعود تاريخها إلى 3.22 مليار سنة، على حزام باربرتون جرينستون في جنوب إفريقيا.

وحتى الآن يعتقد الخبراء أن الكائنات البدائية انتقلت من المحيطات، التي غطت غالبية الكوكب في ذلك الوقت، إلى أول قارة عملاقة في العالم منذ حوالي 2.7 مليار سنة.

ومع ذلك، فإن آخر الأدلة تدفع هذه التقديرات إلى 500 مليون سنة، وقبل 3 مليارات عام كانت الأرض عالمًا مائيًا يتمتع بجو غني بالميثان.

ونتيجة لذلك، تراكمت البكتيريا التي تتغذى على الأكسجين بالقرب من الفتحات المجهرية الموجودة في قاع المحيط، وعندما بدأت الأراضي في الظهور، تم إجبار قطاعات من قاع البحر على التقدم نحو السطح.

ولم تكن كينورلاند، واحدة من أقدم القارات العظمى على الأرض، قد تشكلت بالكامل حتى قبل 2.7 مليار سنة، وكان الخبراء يعتقدون في السابق أن أول الميكروبات التي عاشت على الأرض تعود إلى هذا الوقت.

وتم العثور على أمثلة من الكائنات الأرضية التي يعود تاريخها إلى 2.7 مليار سنة في موقع مختلف على حزام باربرتون جرينستون في جنوب إفريقيا.

الآن اكتشف العلماء بقيادة مارتن هومان من المعهد الأوروبي للدراسات البحرية أول دليل قاطع على الحياة الأرضية القديمة.