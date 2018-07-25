اكتشاف أكبر قدم لديناصور على وجه الأرض (صور)

عثر العلماء على آثار أقدام لحيوان ضخم ذو عنق طويل، تعود لديناصور عملاق، وتعتبر الأكبر على الإطلاق.

وحدد الخبراء أن أكبر قدم ديناصور عُثر عليه، كان قياسه ثلاثة أقدام (متر واحد)، وتعود لـ”براكيوصور” – واحدة من أكبر الحيوانات التي عاشت على الأرض.

وعاش الوحش، عبر مساحات شاسعة من أمريكا الشمالية قبل حوالي 150 مليون سنة، وفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وعلى الرغم من أنه تم العثور على آثار أقدام في أستراليا والأرجنتين والتي يبدو أنها تنتمي إلى الحيوانات ذات الأقدام الأكبر، لم يتم العثور على رفاتها كاملة.

وقام خبراء من المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي في نيويورك بدراسة الحفريات التي تم العثور عليها في وايومنغ.

واستخدم الباحثون تقنيات المسح الضوئي ثلاثي الأبعاد جنبًا إلى جنب مع القياسات التفصيلية لمقارنة العينة الجديدة بالقدم مع العديد من أنواع الديناصورات.

وحدد الباحثون أن القدم تنتمي إلى حيوان مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالـصوربودا طويل العنق، ذي الذيل الطويل المعروف باسم براكيوصور.

وتظهر الدراسة أيضًا أن البراكيوصورات سكنت منطقة ضخمة من شرق ولاية يوتا إلى شمال غرب ولاية وايومنغ.

وقال الدكتور إيمانويل تيشوب، الباحث المشارك في الدراسة في قسم علم الحفريات في المتحف: “هناك آثار أقدام وغيرها من الهياكل العظمية غير المكتملة من أستراليا والأرجنتين التي يبدو أنها لحيوانات عملاقة، ولكن تم العثور على هذه الهياكل العظمية العملاقة بدون القدمين”.