128 جريحًا إثر زلزال ضرب محافظة كرمنشاه الإيرانية

أصيب نحو 128 شخصًا بجروح إثر زلزال بقوة 5.9 ضرب محافظة كرمنشاه غربي إيران، يوم الأحد، وفق ما أعلن حاكم المحافظة هوشنك بازوند.

وقال بازوند في تصريح لوسائل إعلام رسمية، إن “الزلزال الذي ضرب مدينة تازه آباد بمحافظة كرمنشاه أوقع 128 جريحًا دون وجود قتلى”.

وأضاف أن “بعض الجرحى لا يزالون يرقدون في مستشفيات كرمنشاه بسبب إصاباتهم البالغة، فيما تم نشر فرق تقدير الأضرار في المنطقة”، مشيرًا إلى أن “طرق الاتصال في هذه المحافظة مفتوحة”.

وفي سياق متصل، أوضح صادق خدادي، حاكم مدينة ثلاث بابا جاني التابعة لمحافظة كرمنشاه، أن “القطاعات السكانية والتجارية تضررت في هذه المدينة نتيجة الزلزال الذي ضرب كرمنشاه اليوم”.

وبين معهد الجيوفيزياء، بجامعة طهران، أن “محافظة كرمنشاه سجلت أكثر من 20 حالة من الهزات الارتدادية عقب الزلزال الذي ضربها اليوم بعمق 8 كيلو مترات في الساعة الثانية والنصف ظهرًا”.