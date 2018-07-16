ناسا تكشف حقيقة وجود عناكب على كوكب المريخ (صور)

أصدرت وكالة ناسا مؤخرًا، صورًا لـ”عناكب” على كوكب المريخ، لكنها لم تثبت بعد أن هذه الكائنات الفضائية عاشت في يوم ما على سطح الكوكب الأحمر.

وهذه العناكب، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، هي في الواقع عبارة عن مواد متراكمة تكونت عبر عمليات طبيعية.

تم التقاط هذه الصور بواسطة مركبة استكشاف المريخ التابعة لناسا Mars Reconnaissance Orbiter ، والتي تُظهر منطقة قريبة من القطب الجنوبي، حيث كتبت ناسا: “هذه ليست عناكب حقيقية”.

وأضافت: “تتشكل هذه الأكوام اللامعة التي تشبه العناكب عندما يسخن جليد ثاني أكسيد الكربون الموجود تحت سطح الكوكب ثم يتصاعد”.

يذكر أن هذه العملية الموسمية نشطة وغير مرئية على الأرض، وتشبه الجليد الجاف على الأرض، حيث يتصاعد جليد ثاني أكسيد الكربون على المريخ عند ارتفاع درجة حرارته، ويتحول من الحالة الصلبة إلى الغازية، ويصبح الغاز محاصرًا تحت سطح الكوكب.

ومع مرور الوقت، يتكون غاز ثاني أكسيد الكربون المحاصر تحت الضغط، وفي النهاية يصبح قويًا بما يكفي لاختراق الجليد كطائرة تنفث الغبار.

ويترك ثاني أكسيد الكربون المتصاعد وراءه هذه المظاهر الشبيهة بالعناكب، محفورة في سطح الكوكب.

وأصدرت وكالة ناسا صورًا لمجموعة أخرى من “العناكب”، بعد وفاة ديفيد باوي في كانون الثاني/ يناير 2016.

ومن المتوقع خلال الشهر القادم، أن يكون الكوكب الأحمر في أقرب نقطة له مع الأرض منذ العام 2003، حيث ستتزامن هذه الأعجوبة السماوية المدهشة مع ظاهرة خسوف القمر “القمر الدموي”، والتي ستكون أطول فترة خسوف تحدث خلال القرن الـ21.