فلكي سعودي: الخميس المقبل غرة شهر رمضان.. وهذه شروط الرؤية

رحج الباحث الفلكي السعودي ملهم محمد هندي، أن تكون غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام يوم الخميس المقبل، إذ يكمل شهر شعبان الهجري يومه الـ30، في المملكة العربية السعودية.

وأوضح أنه وفقًا لمعطيات الحسابات الفلكية لإمكانية الرؤية، لا توجد فرصة ممكنة في مناطق المملكة لرؤية الهلال في ليلة الترائي مساء يوم الثلاثاء المقبل.

وبين ملهم، أن هلال رمضان القادم سيولد (بإذن الله) الساعة 2:48 ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة من يوم الثلاثاء الـ29 من شهر شعبان، وفقًا لصحيفة الرياض السعودية.

وأكد أن رؤية الهلال تتطلب وجود شروط يجب توفرها لتكون الرؤية ممكنة (الولادة قبل الغروب، والمكث بعد الغروب، والعمر الكافي)، وقد شدّد على أن اختلال شرط من هذه الشروط يجعل الرؤية غير ممكنة ومستحيلة أحيانًا.