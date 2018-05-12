بين زبائنه يمنيون.. ضبط مصنع لتزوير المستندات والأوراق الثبوتية السعودية

تمكنت دوريات الأمن السعودي من ضبط معمل متكامل معد لتزوير المستندات والأوراق الثبوتية داخل شقة سكنية في حي منفوحة – جنوب العاصمة الرياض.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض إن المعمل يديره مواطن في العقد الثالث من العمر.

وكان مقيم يمني الجنسية في العقد الرابع من العمر يحاول التنسيق مع المواطن لشراء بطاقة هوية وطنية مزوَّرة لانتحال شخصية أحد المواطنين.

وبحسب موقع “سبق المحلي” عثرت الأجهزة الأمنية داخل المعمل على أجهزة إلكترونية، وحواسيب عبارة عن 20 جهاز لاب توب، و16 ذاكرة إلكترونية، و3 ماسحات ضوئية، و407 نماذج لبطاقات معدة للتزوير، و26 ورقة تعريف وشهادات تطعيم مجهزة بأختام مزيفة، و5 بطاقات هوية وطنية، و27 بطاقة تأمين صحي، وبطاقات بنكية، ومبالغ مالية مجهولة المصدر، إضافة إلى 227 حبة يشتبه بأنها من مادة الكبتاغون المخدر، و6 عبوات مملوءة بالخمر المصنع محليًا.

وبحسب المتحدث الإعلامي، جرى تحريز المضبوطات، وتوقيف المتهمين، وإشعار فرع النيابة العامة في المنطقة لإكمال اللازم بحسب الاختصاص.