انفجارات في الرياض إثر اعتراض صاروخ حوثي

دوت انفجارات عنيفة في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الأربعاء، وسط حالة جوية شديدة الغبار، على نحو يحجب الرؤية بشكل واسع.

وقالت قناة “الإخبارية” السعودية الرسمية إن قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت صاروخين باليستيين في سماء الرياض كما اعترضت ودمرت صاروخًا باليستيًا أطلق باتجاه جازان.

وقال الأمير السعودي فيصل بن تركي بن فيصل في تغريدة بحسابه في تويتر: “الحمد والشكرلله ابطال قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي يعترضون صاروخ بالستيين بسماء الرياض”.

الحمد والشكرلله ابطال قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي يعترضون صاروخ بالستيين بسماء الرياض — فيصل بن تركي بن فيصل (@808Faisal) May 9, 2018

من جهته، قال العقيد تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف في بيان له: “إنه وفي تمام الساعة السابعة وثمان عشرة دقيقة من صباح اليوم اعترضت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي صاروخًا باليستيًا أطلقته المليشيا الحوثية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية (محافظة صعدة) باتجاه أراضي المملكة”.

وأوضح أن “الصاروخ كان باتجاه مدينة (جازان) وتم إطلاقه بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وأن هذا العمل العدائي من قبل المليشيا الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني للمليشيات الحوثية بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح لخرق القرار الأممي (2216) والقرار (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي”.

وأضاف أن “إطلاق الصواريخ البالستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني”.

ويأتي اعترض هذه الصواريخ بعد 3 أيام من اعتراض الدفاعات الجوية السعودية، الأحد، صاروخين باليستيين فوق منطقة نجران جنوبي المملكة.

وزعمت قناة “المسيرة” التابعة لميليشيات الحوثي، إطلاقها صواريخ على “أهداف اقتصادية” في العاصمة السعودية الرياض اليوم الأربعاء.

وادعت القناة في بيان عاجل أن “القوة الصاروخية تقصف الميناء الجاف وأهدافاً أخرى اقتصادية بالرياض بدفعة صواريخ باليستية طراز بركان إتش 2″.