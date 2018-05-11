السعودية تعلن اكتشاف آثار أقدام إنسان عمرها 85 ألف عام

أعلنت السلطات السعودية، اكتشاف آثار أقدام إنسان يعود عمرها إلى 85000 عام، في اكتشاف مدهش يظهر اتساع انتشار الإنسان خارج أفريقيا، ووصوله إلى شبه الجزيرة العربية ضمن مناطق الهجرات البشرية الأخرى.

وقال الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث إن “فريقًا سعوديًا دوليًا مشتركًا، عثر على آثار عدة أشخاص راشدين، كانت متفرقة على أرض وحلة في بحيرة قديمة، كل منهم يسير إلى وجهة مختلفة ربما كانوا صيادين يجوبون أرجاء البحيرة بحثًا عن طعام”.

وأضاف الأمير سلطان بن سلمان وفقًا لما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أن تلك “الاكتشافات تخضع لمزيد من الدراسات المتخصصة، مشيرًا إلى أن “عمر آثار الأقدام يتعاصر مع أحفورة أصبع إنسان عاقل عثر عليها مؤخرًا، بالقرب من موقع الوسطى في محافظة تيماء يعود عمرها إلى 85000 سنة”.

وبين الأمير، أن “الهيئة العامة السعودية للسياحة والتراث تعمل جنبًا إلى جنب، مع علماء آثار بمعهد ماكس بلانك لعلوم تاريخ الإنسان الألماني، الذي بدأ العمل مع الهيئة منذ سنوات، بهدف استجلاء آثار هذه الأقدام ومعرفتها بدقة”.

وأوضح أن تلك “الأعمال تأتي ضمن (مشروع الجزيرة العربية الخضراء)، الذي تنفذه الهيئة العامة للسياحة والتراث بالشراكة مع جامعة أكسفورد البريطانية، وعدد من الجهات العلمية المختصة في المملكة، من بينها هيئة المساحة الجيولوجية، وشركة أرامكو، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وغيرها من المؤسسات والهيئات”.

وكشف رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث السعودية، عن أن المشروع “يتضمن دراسات أثرية بيئية معمقة للعديد من المواقع الأثرية في المملكة، شملت مواقع البحيرات القديمة في صحراء النفود وصحراء الربع الخالي إلى جانب مواقع أخرى، ارتبطت بتواجد الإنسان خلال فترة ما قبل التاريخ”.

وأكد بن سلمان، أن “تلك الاكتشافات المهمة تبرز المكانة التاريخية للمملكة وعمقها الحضاري، وكونها مهدًا لبدايات الحضارات الإنسانية”.