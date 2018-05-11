عاصفة قوية تخلف دمارًا في الخفجي بالسعودية (فيديو وصور)

وثقت عدة مقاطع فيديو وصور عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تداولها ناشطون، هطول أمطار شديدة وبرد ورياح تعرضت لها محافظة الخفجي بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، والتي تسودها منذ يومين.

وأظهرت مقاطع فيديو آثار الدمار التي خلفتها الحالة السيئة للطقس، حيث حطمت واجهات محال وزجاج سيارات، إضافة إلى تكسر شجر، ولوحات إعلانية.

كما أظهرت مقاطع أخرى فيضانات في الخفجي إثر الهطول الغزير للمطر المصحوب بالبرد.

بردية الخفجي اللهم إجعلها امطار خير وبركه #امطار_الشرقيه pic.twitter.com/jmh5Q7kj3K — ناصر ابن لاحق (@nnii125) May 10, 2018

اللهم أجعلها أمطار خير و بركة #الخفجي الآن pic.twitter.com/BlbQKLSJb7 — سطام الفروان (@AlFarwan) May 9, 2018

من مصادرنا بالخفجي يتبع امطار الخفجي مساء هذا اليوم ٩مايو pic.twitter.com/VXWOcY6ESD — الذيب (@fhfhfgchg) May 9, 2018