عاصفة قوية تخلف دمارًا في الخفجي بالسعودية (فيديو وصور)

عاصفة قوية تخلف دمارًا في الخفجي بالسعودية (فيديو وصور)

المصدر: فريق التحرير

وثقت عدة مقاطع فيديو وصور عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تداولها ناشطون، هطول أمطار شديدة وبرد ورياح تعرضت لها محافظة الخفجي بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، والتي تسودها منذ يومين.

وأظهرت مقاطع فيديو آثار الدمار التي خلفتها الحالة السيئة للطقس، حيث حطمت واجهات محال وزجاج سيارات، إضافة إلى تكسر شجر، ولوحات إعلانية.

كما أظهرت مقاطع أخرى فيضانات في الخفجي إثر الهطول الغزير للمطر المصحوب بالبرد.

 

 

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