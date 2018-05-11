الحمم البركانية تفسد خضرة جزيرة جاوة الساحرة (صور)

اختلطت الحمم البركانية بالورود والأشجار لتفسد خضرة جزيرة جاوة الإندونيسية، وأمرت السلطات في البلاد الأشخاص الذين يعيشون قرب بركان ثائر مغادرة منازلهم اليوم الجمعة، وأغلقت المدينة مطارها بعد أن بدأت قمة البركان على ارتفاع 5500 متر تنفث بخارًا ورمادًا بركانيًا.

وبركان جبل ميرابي في جزيرة جاوة المكتظة بالسكان، هو واحد من أنشط البراكين في البلاد، وتسببت سلسلة من الثورات في 2010 في مقتل أكثر من 350 شخصًا.

وقال المتحدث باسم وكالة مواجهة الكوارث، سوتوبو بورو نجروهو، إن الوكالة طلبت من السكان الذين يعيشون على مسافة 5 كيلومترات من البركان الانتقال إلى الملاجئ.

وذكر أن 120 كانوا يتسلقون الجبل انتقلوا إلى مكان آمن.

وذكرت وكالة الطيران الحكومية “إير ناف” في بيان، إن المطار في مدينة يوجياكارتا أقرب مدينة كبيرة للبركان، أغلق بسبب خطر الرماد البركاني.