بالصور.. أشهر البراكين المعرضة للثوران في 2018

أثار اندلاع بركان جبل أغونغ في جزيرة بالي اهتمام وسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم، على الرغم من أن الانفجارات البركانية في إندونيسيا ليست شيئًا جديدًا.

ومن بين البراكين البالغ عددها 139 بركانًا “نشطًا”، رفع 18 منها حاليًا مستويات الإنذار، ما يدل على احتمالية وقوع نشاط زلزالي أعلى من المعتاد، وتشوه الأرض، أو انبعاثات غاز.

وعلى نطاق عالمي، في عام 2017، كان هناك بين 14 و27 من البراكين تنفجر في الأسبوع.

وتهدأ بعض البراكين التي تُظهر حاليًا علامات على الاضطرابات ببساطة دون اندلاع، في حين أن البعض الآخر قد يدخل مرحلة من الثوران في الأشهر المقبلة، وسيحتاج إلى أن يراقب ويرصد عن كثب.

ورصدت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أشهر البراكين التي قد تنفجر في 2018:

بركان كيريشيما في اليابان

رفعت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية الشهر الماضي، مستوى التأهب في منطقة كيوشو إلى 3 درجات، بعد ثوران بركان Mount Shinmoe في سلسلة جبال كيريشيما للمرة الأولى منذ 6 سنوات.

بركان جبل ميرابي في إندونيسيا

هو جبل بركاني يقع على الحدود بين مقاطعتي جاوة الوسطى ويوجياكرتا في إندونيسيا. ويُعد بركان جبل ميرابي من أنشط البراكين في إندونيسيا وهو ينشط بشكل منتظم.

ويقع الجبل البركاني بالقرب من مدينة يوجياكرتا التي تقع على سفوحه، ويقطنها الآلاف من السكان، وذلك على ارتفاع 1700 م فوق سطح البحر.

بركان أورافاجوكول في إيسلندا

هو بركان مغطى بالجليد جنوب شرق أيسلندا، أكبر بركان نشط وأعلى قمة في أيسلندا على 2.110 متر (6.920 قدم)، ويقع داخل الحديقة الوطنية فاتناجوكول ويغطيه النهر الجليدي.

بركان بوبوكاتيبيتل في المكسيك

بركان نشط في المكسيك يقع بولايات مكسيكو، بويبلا، موريلوس،و يعتبر ثاني أكبر بركان في المكسيك، على بعد 70 كيلومتر جنوب شرق العاصمة مكسيكو.

والبركان شهد أواخر شهر آذار/ مارس من عام 2016 تجدد نشاطه.

وخلال القرن الماضي، شهد البركان عدة ثورات كبرى أعوام 1947 ، 1994، وفي سنة 2000 تم إجلاء عشرات الآلاف من السكان من منطقة البركان بعد تحذيرات حكومة المكسيك، وتجددت عدة ثورات بركانية بعد ذلك كان آخرها ربيع عام 2016.

بركان فيلاريكا في شيلي

ثار بركان ” فيلاريكا” جنوب تشيلي في 2015، وهو ما دعا السلطات في البلاد إلى اتخاذ إجراءات احترازية، وجاء ثوران البركان بعد حالة من الخمود تعود لعام 1985.

بركان كيلويا في الولايات المتحدة

تتدفق الحمم المتوهجة من بركان كيلويا إلى الأسفل نحو بولاما بالي في هاواي، ويندلع بركان كيلويا منذ عام 1983، ويعتبر أحد أكثر البراكين نشاطًا في العالم.