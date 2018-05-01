خرافة تدفع مصريين للعلاج والتبرك بشجرة (فيديو)

طفت على السطح مؤخرًا ظاهرة غريبة أثارت جدلاً واسعًا في مصر بعد لجوء بعض المواطنين إلى شجرة لعلاج أمراضهم وحل أزمة العنوسة.

وانتقد الإعلامي وائل الإبراشي عبر برنامجه التلفزيوني ما وصفه بالتفكير الرجعي لهؤلاء الذين تركوا التفكير العلمي لحل مشاكلهم وذهبوا للشجرة التي يصفونها بالمبروكة، لعلاجهم من الأمراض وحل أزمة العنوسة.

واعتبر أن هذه الأفكار الهدامة والخرافات لا تقل خطرًاعن التطرف، لأنها تضر بالمجتمع أيضًا.

وقال بعض أهالي البحيرة إحدى محافظات شمال مصر إن “الشجرة تعالج السحر والمعدة ومرض السكر، كما أن اللبن الذي يخرج منها يعالج العقم وجميع الأمراض”.

وأوضحوا أن الناس يأتون إليها من جميع المحافظات، لأخذ ورقها للعلاج من الأمراض، كما أن لبنها يستخدم كدهان في علاج مختلف الإصابات”.

من جهتها قالت الدكتورة أسماء عبدالعظيم، أخصائي الصحة النفسية: “الدجالون يستغلون الناس بأوهام ليس لها أساس في العلم ليحققوا منفعة من ورائها” فيما وصف الدكتور ناصر العبيسى من دعاة الأزهر الشريف، ما يحدث مع هذه الشجرة بالخرافات والبدع التي لا أساس لها.