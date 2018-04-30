بالفيديو.. شاهد لحظة وصول العاصفة الترابية مطاري الأقصر وأسوان المصريين

أعلنت غرفة العمليات المركزية بوزارة الطيران المصرية غلق مطاري الأقصر وأسوان بعد وصول العاصفة التربية التي تسببت في انعدام الرؤية فوق المطارين.

وقال مصدر مسؤول بشركة مصر للطيران، إن الشركة ألغت جميع الرحلات إلى المطارين مساء الاثنين بعد تعذر الرؤية وخوفا من الرمال الضارة بالأجهزة الملاحية لطائرات.

وأكد مطار القاهرة الدولي تعليق الرحلات المتجهة إلى مطاري الأقصر وأسوان بسبب سوء الطقس على أن يتم إعادة جدولة تلك الرحلات للإقلاع مجددًا فور تحسن الأحوال الجوية ، كما أعلنت أجهزة المطار حالة الاستنفار استعدادا لسوء الأحوال الجوية.

وتواصل السلطات المختصة بمطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الإثنين، إعلان حالة الاستنفار والطوارئ القصوى بسبب عدم الاستقرار في حالة الطقس ولوجود عاصفة ترابية ورياح فوق المطار، تسببت في تغيير ممرات هبوط الرحلات وإغلاق مطاري الأقصر وأسوان.

وكانت عددا من المحافظات تعرضت لعاصفة ترابية شديدة أدت إلى إغلاق عدد من الطرق الصحراوية، وانعدام مستوى الرؤية.