هزة أرضية تضرب جنوب العراق

قال مسؤول عراقي في هيئة “الأنواء الجوية والرصد الزالزالي”، اليوم السبت، إن هزة أرضية بقوة 4 درجات على مقياس “ريختر” ضربت محافظة واسط جنوب البلاد.

وقال مدير المراصد الخارجية بهيئة الأنواء الجوية (حكومية)، علي عبدالخالق، إن الهزة ضربت شمال شرق المحافظة في الساعة الرابعة فجرًا بالتوقيت المحلي.

وأضاف أن هزة أخرى أعقبت الأولى بدرجة 2.7 على مقياس ريختر.

وأفاد المسؤول أن المعلومات تشير إلى عدم تسجيل خسائر بشرية أو مادية جراء الهزتين.

وفي 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، ضرب زلزال، بقوة 7.2 درجات، المنطقة الحدودية بين العراق وإيران، شعر به سكان مناطق في تركيا والكويت والسعودية.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية وقتها مصرع 8 وإصابة 535 شخصًا جراء الزلزال، فيما بلغت حصيلة الضحايا من الجانب الإيراني 620 قتيلًا فضلًا عن إصابة الآلاف.