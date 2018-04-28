تساقط كثيف للبرد على مدينة الرياض (فيديو والصور)

شهدت عدة مناطق في العاصمة السعودية الرياض صباح اليوم السبت تساقطًا كثيفًا للأمطار مصحوبة بزخات من البرد.

وأظهر مقطع فيديو وصور نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تساقطًا غزيرًا لحبات كبيرة الحجم من البرد.

وكانت هيئة الأرصاد قد أشارت إلى استمرار هطول الامطار الرعدية على مدينة الرياض مصحوبة بنشاط في سرعة الرياح السطحية.

وكتب محلل الطقس السعودي زياد الجهني: ” سبحان ميسر الأسباب ومسّير السحاب، السحابة #الممطرة كانت ستغطي العاصمة #الرياض بالكامل لكن قدّر الله وشاء أن تنقسم ليؤثر جزء منها على جنوب #الرياض بأمطار غزيرة وحبات برد كثيفة والنصف الاخر ذهب بعيداً وتركزت قوته خارج المدينة”.

سبحان ميسر الأسباب ومسّير السحاب

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السحابة #الممطرة كانت ستغطي العاصمة #الرياض بالكامل لكن قدّر الله وشاء أن تنقسم ليؤثر جزء منها على جنوب #الرياض بأمطار غزيرة وحبات برد كثيفة والنصف الاخر ذهب بعيداً وتركزت قوته خارج المدينة #برد_الرياض pic.twitter.com/1W8WjHU4kN — #زياد_الجهني (@Zeyad_jehani) April 27, 2018