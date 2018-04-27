بالصور.. شاهد لحظة اجتياح عاصفة رملية لمدينة الرياض

وثق مصور سعودي، بصور احترافية دقيقة، لحظات دخول العاصفة الغبارية التي ضربت مدينة الرياض أمس الخميس وحجبت الرؤيا بشكل شبه كامل فيها.

والتقط المصور صالح الهذلول صوره الأربع مُظهراً مساحة كبيرة من الرياض، يتوسطها برج “المجدول” الشهير.

وتظهر أحياء الرياض في الصورة الأولى بوضوح بينما تتقدم العاصفة الغبارية في خلفية الصورة على المدينة.

وتباعاً تختفي معالم المدينة مع تقدم العاصفة التي تغطي في الصورة الرابعة والأخيرة، المدينة وبرجها الشاهق.

وعاش سكان الرياض، الخميس، يوماً صعباً بسبب العاصفة الغبارية التي حولت نهار المدينة إلى ليل.

وتشهد غالبية مدن السعودية في مثل هذا الوقت من السنة، تقلبات مناخية عاصفة يرافقها الغبار الكثيف والمطر الغزير الذي يخلف السيول التي تخلف بدورها خسائر كبيرة.