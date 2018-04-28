شاهد ما فعلته السيول والعواصف في الشرق الأوسط (فيديو غراف)

شهدت منطقة الشرق الأوسط، وتحديدًا شرق البحر المتوسط، خلال الأيام الثلاثة السابقة، أحوالًا جوية متقلبة، تصاحبها أمطار غزيرة تصل حد السيول أحيانًا، مصحوبة بعواصف رعدية وترابية، تسببت، حتى صباح اليوم السبت، بسقوط نحو 19 قتيلًا، وخسائر مادية كبيرة.

الجزائر

أعلنت قوات الدفاع المدني في الدولة الإفريقية، أن 5 أشخاص لقوا مصرعهم، إثر فيضانات اجتاحت ولايتين غرب الجزائر، كما خلفت تلك الفيضانات أضرارًا مادية كبيرة.

وتم انتشال جثتي شخصين، كانا على متن سيارة جرفتها مياه الوادي، في قرية مريجة، بولاية تيارت (450 كلم غرب العاصمة)، في حين لا تزال عملية البحث عن شخص ثالث، كان برفقتهما متواصلة، إضافة إلى وفاة 3 أشخاص بعد أن جرفت سيارتهم سيول فيضانات وادي الصافي، ببلدية بوعلان.

الاحتلال الاسرائيلي

وفي مناطق تخضع للاحتلال الإسرائيلي، ارتفعت صباح أمس الجمعة، حصيلة قتلى مدرسة تمهيدية للخدمة العسكرية جرفتهم السيول إلى 10 أشخاص، فيما أعلنت الشرطة عن مخاوفها من فقدان سائق شاحنة جرفتها السيول في منطقة وادي عربة (جنوبي إسرائيل).

وذكرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية أنه تم العثور على جثة لفتاة يتوقع أنها للضحية العاشرة في السيل الجارف الذي باغت 25 طالبًا وطالبة من المدرسة التمهيدية للخدمة العسكرية “بني تسيون”، أثناء رحلة مدرسية أمس.

وجرفت السيول الشديدة جزءًا صغيرًا من الجدار الإسمنتي الذي أقامته إسرائيل في منطقة مخيم شعفاط للاجئين الفلسطينيين لعزله عن مدينة القدس الشرقية المحتلة، وفق ما ذكرته وكالة “الأناضول” للأنباء.

الضفة الغربية

أما في جنوب الضفة الغربية المحتلة، فتم العثور، أمس الجمعة، على جثة طفلين فلسطينيين، في بركة مياه، تشكلت جراء الأمطار في مخيم الفوار للاجئين الفلسطينيين بمحافظة الخليل (جنوب)، وفق بيان لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وتعاملت طواقم الدفاع المدني الفلسطيني وطواقم جمعية الهلال الأحمر مع عشرات النداءات في التجمعات البدوية في بادية القدس الشرقية، والأغوار، جراء السيول.

مصر

وفي مصر، لقي شخص مصرعه صعقًا بكهرباء أحد أعمدة الإنارة في محافظة الدقهلية شمال البلاد، وأغلقت طرق رئيسية، وغرقت أحياء شرق العاصمة المصرية، جراء أمطار رعدية وسيول نادرة، يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، ما أعاق حركة السير، وهو ما دفع الحكومة، الخميس الفائت، للاعتذار وتشكيل لجنة لمحاسبة المقصرين.

وأدت الأمطار الغزيرة التي سقطت في المحافظات المصرية إلى إغلاق عدد من الطرق، وأعلن مجلس الوزراء، عن أرقام إضافية تعمل على مدار 24 ساعة، في إطار مواجهة السيول.

سوريا

وأصيب في سوريا ثلاثة أشخاص بجروح ووقعت أضرار مادية بعدد من السيارات أمس الجمعة، نتيجة سيول جارفة في منطقة ركن الدين بدمشق، حسب “سانا”، وكالة الأنباء التابعة للنظام السوري.

وأدت السيول الجارفة في دمشق إلى جرف خمس سيارات على الأقل في وادي السفيرة بمنطقة ركن الدين السكنية ما أدى إلى إصابة شخصين كما جرفت السيول امرأة في الطريق مشيرًا إلى نقل المصابين إلى المشفى، حيث تلقوا العلاج قبل مغادرته.

لبنان

وأجلت فرق الأسعاف والطوارىء في الصليب الأحمر اللبناني الخميس الفائت، مدنيين اثنين في منطقة بعلبك الهرمل، شرق لبنان، كانا عالقين في مجرى السيول.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية أن سقوط الأمطار الغزيرة أدى إلى ارتفاع منسوب نهر العاصي، شرق البلاد، وأن المياه غمرت ضفتي النهر من النبع، وصولًا إلى منطقة جسر العاصي، حيث أحدثت أضرارًا في المقاهي وأحواض السمك والمشاريع الزراعية.

السعودية

وعثر اليوم السبت، على جثة طفل في أحد الحفر التي امتلأت بمياه الأمطار خلال الأيام السابقة، وهطلت على عدة محافظات بالممكلة العربية السعودية كمية كبيرة من الأمطار الغزيرة، في منطقة عسير وأبها وظهران الجنوب وتبوك والباحة والرس والقصيم ونجران.

وصاحب الأمطار الغزيرة عاصفة ترابية أدت إلى تدني مستوى الرؤية بشكل كبير وتسببت في سقوط عدد من أعمدة الإنارة وانقطاع الكهرباء، قدمت على إثرها الشركة السعودية للكهرباء اعتذارها لانقطاع الخدمة بشكل جزئي عن عدد من المشتركين بالنعيرية والجبيل مساء الخميس، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية.

الأردن

وأدت الأمطار الغزيرة في الأردن إلى إغلاق العديد من الطرق الرئيسية والفرعية وغرق للمركبات وانقطاع للتيار الكهربائي ومداهمة المياه للمنازل، خاصة في محافظة إربد، شمال البلاد، وطريق وادي الغفر الذي أغلق بسبب ارتفاع منسوب المياه، وكذلك طريق الزارة البحر الميت، وعدة طرق أخرى.

وأخلت كوادر الدفاع المدني والمجالس البلدية المحلية بعض الأسر التي داهمت مياه الأمطار منازلها، كما تم إنقاذ سائقي المركبات التي غرقت بالمياه، مما أدى إلى إغلاقها.

العراق

وفي العراق أفادت مصادر أمنية أمس الخميس بإنقاذ شخصين داخل أحد المحلات التجارية نتيجة انهيار سقفه بفعل الأمطار في محافظة النجف (جنوب)، وحذرت الأرصاد الجوية من احتمالية سقوط أمطار شديدة في محافظتي الأنبار(غرب) وديالي (شرق).