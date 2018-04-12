النفط يواصل مكاسبه مع تزايد التوترات في الشرق الأوسط‎

واصلت أسعار النفط مكاسبها في تداولات الخميس، مع تزايد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، ما أثار المخاوف بشأن تعطل الإمدادات.

وأعلنت المملكة العربية السعودية ،أمس الأربعاء، اعتراضها 3 صواريخ باليستية وإسقاط طائرتين بدون طيار، أطلقها الحوثيون على الرياض.

في المقابل، حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، روسيا من عمل عسكري وشيك ضد سوريا.

وتأتي مكاسب الخام، رغم ارتفاع بيانات المخزونات الأمريكية بواقع 3.3 مليون برميل في الأسبوع الماضي.

وبحلول الساعة (07:31)، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم حزيران/يونيو بنسبة 0.18 % أو ما يعادل 13 سنتًا إلى 72.19 دولار للبرميل.

وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي “نايمكس” تسليم أيار/مايو بنسبة 0.42 % أو ما يعادل 28 سنتًا إلى 67.1 دولار للبرميل.

وتعد أسعار النفط في الوقت الحالي هي الأعلى منذ كانون الأول/ديسمبر 2014، أي منذ أكثر من 3 سنوات.

وجاءت المكاسب، بالتزامن مع استمرار “أوبك” الحديث عن توازن سوق النفط، إذ أكد الأمين العام لأوبك، محمد باركيندو، الأربعاء، على ارتفاع مستوى امتثال المنظمة لاتفاق خفض الإنتاج بأكثر من 100 % في شباط/فبراير الماضي.

فيما قال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، إن المملكة لن تسمح بعودة تخمة المعروض إلى أسواق النفط مجددًا.