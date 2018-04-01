زلزال بإيران يهز 4 محافظات عراقية

قال مسؤول في هيئة الأنواء الجوية والرصد الزالزالي العراقية (حكومية)، اليوم الأحد، إن هزة أرضية بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر ضربت 4 محافظات وسطى وشمالية.

وقال عبد الكريم تقي مدير عام المراصد الخارجية بالهيئة لـ”الأناضول”، إن “هزة ارضية بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر مصدرها إيران وتبعد 39 كم شمال شرق محافظة ديالى(شرق)، شعر بها سكان محافظات ديالى وكركوك وبغداد وأطراف السليمانية”.

وأوضح عبد الكريم أن “الهزة الأرضية كانت قوية في مدينة خانقين بمحافظة ديالى، فيما كان الشعور بقوة الهزة أقل في باقي المحافظات”، مشيرًا إلى أن “المعلومات تشير إلى عدم وجود خسائر بشرية أو مادية”.

من جهته، قال مدير الأرصاد الجوية والزلازل في إقليم كردستان فاضل إبراهيم، في تصريح صحفي، إنه “في الساعة الـ 11.35 من صباح اليوم الأحد، وقعت هزات أرضية ببضع مناطق في الإقليم”.

وأضاف أن “مركز الزلزال يقع في غرب إيران بالقرب من الحدود العراقية الإيرانية، ولم يسفر عن أي خسائر مادية أو بشرية”.

وأوضح أن سكان مناطق كرميان والسليمانية وبعض مناطق أربيل شعروا بالزلزال.

وضرب زلزال، بقوة 7.2 درجة على مقياس ريختر، في الـ12 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، المنطقة الحدودية بين العراق وإيران، شعر به سكان مناطق في تركيا والكويت والسعودية.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية وقتها عن مصرع 8 وإصابة 535 شخصًا جراء الزلزال.