هزة أرضية بقوة 5 درجات على مقياس ريختر تضرب جنوب إيران

أعلن التلفزيون الإيراني، اليوم الاثنين، عن هزة أرضية بقوة 5 درجات على مقياس ريختر ضربت منطقة “بندر ريق” بين محافظتي بوشهر وفارس جنوب إيران.

ونقل التلفزيون الإيراني عن مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، أنه “سجل هزة أرضية بقوة 5 درجات في بندر ريق بمقاطعة غناوه التابعة لمحافظة بوشهر جنوب إيران المطلة على الخليج العربي”.

وأوضح المركز أن “الهزة الأرضية وقعت في الساعة 8:00 صباحًا بالتوقيت المحلي”، مشيرًا إلى أن “فرق وعمال الإغاثة سارعت إلى المنطقة”. ولم ترد حتى الآن أي تقارير بوقوع خسائر جراء الهزة الأرضية.