عاصفة رملية تضرب الخرطوم وتتسبب بإلغاء رحلات جوية‎

المصدر: ا ف ب‎

ضربت عاصفة رملية، اليوم الخميس، العاصمة السودانية؛ ما أرغم السلطات على إلغاء رحلات وإغلاق مدارس في الخرطوم والبلدات المجاورة.

وأعلن مسؤول في مطار الخرطوم أنه تم إلغاء بضع رحلات داخلية ودولية بعد التحذير الذي نشرته مصلحة الأرصاد الجوية فجرًا.

وقال الناطق باسم مطار الخرطوم، محمد مهدي: “منذ الساعة الـ 3.00 (5.00 ت غ) لم تهبط أو تقلع أي طائرة”.

وأضاف: “بسبب سوء الأحوال الجوية، نتوقع أن يبقى المطار مغلقًا حتى إشعار آخر”، موضحًا أنه تم تحويل مسار رحلتين تشغلهما خطوط جوية سودانية خاصة قادمتين من القاهرة والكويت إلى بورسودان.

ويشهد السودان عادة عواصف رملية لا سيما الخرطوم، لكنها تزول بعد بضع ساعات.

إلا أن عاصفة الخميس استمرت كما يبدو فترة أطول بحسب مصلحة الأرصاد الجوية، فيما اشتكى السكان القلائل الذين غامروا بالخروج من منازلهم من رؤية ضعيفة جدًا.