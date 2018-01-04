قرية في بريطانيا تخلو من البلاستيك (صور)

أثبت سكان قرية “أبيربورث”، المطلة على ساحل “سيريديغيون” ،غرب مقاطعة “ويلز” البريطانية ، قدرتهم على الحياة دون بلاستيك.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن القرية كانت تشتهر بصيد الأسماك في الماضي، ولكن الآن لا يوجد على شاطئها إلا قارب واحد اسمه “شون ذا براون” ، ولا يوجد فيها أيضًا سوى مقبرة واحدة، ومحلان تجاريان، وفندق مهجور، وحانة.

ورغم تقلص عدد سكان تلك القرية البريطانية، إلا أنها تحاول التخلي عن المنتجات البلاستيكية التي تؤذي الكائنات البرية والبحرية، وبالتالي تؤثر على حياة البشر بشكل غير مباشر.

ونوهت الصحيفة، إلى أن أبيربورث أصبحت أول قرية بريطانية خالية من البلاستيك، موضحةً أن هذا التطور الكبير أصبح ضروريًا جدًا في الوقت الحالي، بعدما أعلنت الصين عن عدم قبولها البلاستيك من دول حول العالم لإعادة تدويره ثانية.

وتخلى المواطن أوليفر بوكس عن استخدام أداوات الطعام البلاستيكية مثل: مصاصات السوائل “شفاتات”، والسكاكين، وأكياس الصلصة التي تشكل خمس النفايات الساحلية.

كما استبدل صاحب محل “لندن هوس” عبوات الحليب البلاستيكية بالزجاجات، مؤكدًا إقبال الزبائن عليها بشكل كبير.

وعلى بعد خطوتين، تعهد مالك مقهى يدعى جيثين جيمس، 51 عامًا، بالتخلص من أدوات المائدة البلاستيكية وشراء الخشبية بدلًا منها رغم تكلفتها، فضلًا عن تشجيع الزبائن على إحضار أكوابهم أو استخدام الأكواب الصينية.

وأكد جيمس: “لن يقتلنا تنظيف البيئة مرة أخرى، أليس كذلك؟”.