مصر.. الأحوال الجوية تغير مسار 6 طائرات من برج العرب إلى القاهرة

قالت مصادر ملاحية مصرية اليوم الجمعة، إنه تم إغلاق المجال الجوي أمام حركة الطائرات بمطار برج العرب غرب الإسكندرية لعدة ساعات، بسبب تعرضه لموجات من الضباب أدت لانعدام الرؤية وتحويل مسار 6 طائرات قادمة من الخليج وأوروبا للهبوط اضطراريًا بمطار القاهرة.

وبين المصدر، أنه تم إغلاق المطار أمام حركة الملاحة الجوية حيث تم تحويل مسار 6 رحلات قادمة من دول الخليج وأوروبا للهبوط بمطار القاهرة، وهي رحلات شركات طيران فلاي دبي رقم 173 والقادمة من دبي و التركية رقم 696 من إسطنبول و إيركايرو رقم 502 من الكويت.

وأشار إلى أنه تم تحويل مسار رحلة “مصر للطيران” رقم 619 القادمة من الكويت و”العربية” رقم 314 من الدمام ورحلة شركة “وطنية للطيران” رقم 9331 والقادمة من الكويت.

وأفاد المصدر، بأنه تم إنزال ركاب بعض الرحلات إلى صالة الترانزيت لحين تحسن الأحوال الجوية ببرج العرب، بينما رفض ركاب بعض الرحلات النزول لحين تسفيرهم.