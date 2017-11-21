مصر تعلن العثور على حطام 3 سفن من العصر الروماني في الإسكندرية

قالت وزارة الآثار المصرية، اليوم الثلاثاء، إنها عثرت على حطام ثلاث سفن تعود إلى العصر الروماني، وذلك أثناء أعمال الحفائر التي تجريها بعثة مصرية بالتعاون مع المعهد الأوروبي للآثار البحرية، في الميناء الشرقي بمدينة الإسكندرية.

ونقل بيان للوزارة عن أسامة النحاس، رئيس الإدارة المركزية للآثار الغارقة، قوله: إن حطام السفن الثلاث يشير إلى أن الميناء الشرقي ربما لا يزال يخبئ في مياهه العديد من الآثار التي لم يتم الكشف عنها بعد، خاصة وأنه قد سبق العثور على سفينة واحدة بالميناء عام 1998، وكان يُعتقد آنذاك أنها السفينة الوحيدة في الموقع.

وأضاف أنه من المرجح أن يتم خلال مواسم العمل القادمة العثور على سفينة رابعة، حيث قامت البعثة هذا الموسم بالكشف عن عوارض وألواح خشبية كبيرة، إضافة إلى لُقى أثرية عبارة عن بقايا فخارية ربما تمثل حمولة السفينة.

وكانت البعثة الأثرية المصرية بدأت أعمالها هذا الموسم في سبتمبر/أيلول الماضي، وشملت خطتها إجراء مسح مقطعي للتربة في كل من الميناء الشرقي وخليج أبي قير، إضافة إلى استكمال أعمال الحفائر في موقع هيراقليون بخليج أبي قير.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مصطفى وزيري، إن البعثة نجحت أيضًا في الكشف عن رأس ملكي من الكريستال يعود للعصر الروماني، من المرجح أنه يخص قائد الجيوش، وثلاث عملات ذهبية تعود لعصر الإمبراطور أوكتافيوس أغسطوس في خليج أبي قير، إضافة إلى مركب تذكاري من الرصاص للمعبود أوزوريس في مدينة هيراقليون بخليج أبي قير.