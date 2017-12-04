موجة برد واسعة النطاق تضرب السعودية نهاية الأسبوع

توقع خبراء الطقس، أن تضرب السعودية نهاية الأسبوع الحالي موجة برد واسعة النطاق، تشمل مناطق في شمال وشرق ووسط المملكة لا سيما العاصمة الرياض، في الفترة من 7-9 ديسمبر.

ويعود سبب الموجة، لتمركز مرتفع جوي في نهاية الأسبوع، فوق العراق سيعمل على دفع رياح باردة جدا، بمسار شمالي شرقي نحو المملكة.

ومن المتوقع بحسب تقرير لمركز “طقس العرب” للتنبؤات الجوية، أن تهوي درجات الحرارة الصغرى إلى ما بين 1-3 درجات تحت الصفر في المنطقة الشمالية لا سيما الجوف وحائل وبعض المناطق في تبوك.

ومن المتوقع أن تشمل الموجة ولكن بحدة أقل، الرياض والقصيم وحفر الباطن والقيصومة في الشرقية.

وتبلغ ذروة الموجة صباح السبت حيث لا يستبعد تكون الصقيع في المناطق المذكورة.