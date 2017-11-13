بالفيديو.. مشاهد فزع عائلة عراقية باغتها الزلزال وهي تحتفل بعيد ميلاد طفلتها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق تعرض حفل عيد ميلاد لطفلة صغيرة في مدينة كركوك العراقية لزلزال عنيف هز المدينة، ومناطق أخرى من العراق مساء أمس.

وظهر في الفيديو أفراد عائلة الطفلة التي كانت فرحة بالاحتفال بالمناسبة، وفي اللحظة التي همت فيها الطفلة بتقطيع قالب الحلوى، باغتهم الزلزال العنيف، ودفعهم جميعا إلى الهرب.

وشهدت عدة مدن في العراق وإيران ارتدادات هزة عنيفة ضربت مدينة حلبجة العراقية، أمس الأحد، وبلغت 7.3 على مقياس ريختر.

وتفاعل العديد من سكان منطقة الشرق الأوسط مع خبر الزلزال، وتداولوا عدة صور وتسجيلات فيديو كشفت عن حجم الدمار الكبير الذي تعرضت له المدن المتضررة، خاصة في إيران.

ولقي 328 شخصًا على الأقل مصرعهم في إيران، وأصيب 3 آلاف و950 شخصًا بجروح، كما لقي 7 أشخاص مصرعهم في العراق، وأصيب 425 شخصًا بجروح على الأقل.