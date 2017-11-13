هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية تعدل قراءتها لزلزال العراق وإيران

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، عن تحديث بياناتها بخصوص قوة الزلزال ،الذي ضرب المناطق الحدودية بين إيران والعراق، لتكون 7.3 بدلًا من 7.2 نقطة على مقياس “ريختر”.

وذكرت الهيئة الأمريكية في بيان نشرته على موقعها، أنّ “قوة الزلزال بلغت 7.3 درجات على مقياس ريختر، ووقعت بعمق 23.2 كيلومتر عن الحدود الإيرانية العراقية، في الساعة 21.18 مساء الأحد”.

وبحسب آخر الأرقام ،التي أعلن عنها المسؤولون الإيرانيون، لقي 328 شخصًا مصرعهم، وأصيب 3 آلاف و950 شخصًا بجروح، وفي العراق لقي 7 أشخاص مصرعهم، وأصيب 425 شخصًا بجروح.

ووقع الزلزال مساء الأحد شمال العراق، بعمق 23.2 كيلو متر، ومركزه مدينة حلبجة العراقية، وأسفر عن مقتل 8 أشخاص ،وإصابة أكثر من 350 فردًا آخرين.

وشعر السكان بالزلزال في الكثير من المحافظات الإيرانية، إضافة إلى مناطق واسعة من العراق، فضلًا عن مناطق في تركيا ،وأذربيجان، وأرمينيا، وجورجيا، والسعودية، والكويت ،والإمارات.