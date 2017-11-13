شاهد آثار الزلزال المرعب الذي ضرب العراق (فيديو وصور)

خلف الزلزال المرعب الذي ضرب أجزاء واسعة من العراق، دمارًا هائلًا وأسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة أكثر من 53 آخرين في مختلف المحافظات.

ففي منطقتي “دربندخان” و”كلار” التابعتين لمحافظة السليمانية الشمالية، أسفرت الهزة الأرضية عن مصرع 5 أشخاص، في حين أصيب 50 شخصاً بمحافظة أربيل.

وفي كركوك، استقبلت دائرة الصحة 3 حالات لمصابين في الأقسام الداخلية ب‍جامعة كركوك، حيث تم نقلهم بسيارات الإسعاف لتلقي العلاج، وفقاً لموقع “السومرية”.

وفي محافظة ديالى، سُجلت حالة وفاة واحدة نتيجة ارتفاع في ضغط الدم، كما تعرض 200 شخص، معظمهم كبار في السن، إلى الإغماء بسبب الهزة الأرضية.

وأفاد مصدر أمني، الأحد، بأن جدران عدد من المنازل والمباني تقع في أحياء العاصمة بغداد تعرضت للتشقق جراء الهزة الارضية التي ضربت بغداد.

وقالت الهيئة العامة للرصد الزلزالي في العراق، في بيان لها: “إن الهزات الارتدادية التي تبعت الزلزال ،الذي ضرب مناطق في العراق وإيران، امتدت آثارها لتشمل جميع محافظات البلاد، وأنه تم تسجيل أكثر من 15 هزة لاحقة ،بدرجات متفاوتة لكنها أقل قوة”.

وأضافت الهيئة: أن “مراصدها الزلزالية سجلت حدوث هزة أرضية في كرمنشاه الإيرانية، مساء الأحد، حيث تبعد 6 كيلومترات عن الحدود العراقية الإيرانية من جهة قضاء خانقين، وعن محافظة بغداد حوالي 200 كيلومتر، وقد بلغت قوتها 7.2 درجة على مقياس ريختر”.

وشعر العراقيون بالزلزال في معظم محافظات البلاد، خاصة المحافظات الحدودية مع إيران، بحسب الهيئة، وأسفرت الهزة عن إصابة 50 شخصًا ،مع سقوط بعض المنازل ،وتكسر الزجاج، وتضرر بعض المباني، وانقطاع التيار الكهربائي، وتسببت في حالة من الذعر والهلع في قضاء خانقين والمناطق المجاورة.

وسجلت الهيئة وقوع عدد من القتلى في قضاء “دربندخان” ،وعدد من الجرحى في محافظة أربيل، كما سببت هذه الهزة الذعر والهلع لمعظم سكان العاصمة بغداد، والمحافظات الأخرى.

ووجهت إدارتا السليمانية وحلبجة بتعطيل الدوامالرسمي في المحافظتين، اليوم الاثنين، على خلفية الهزة والأضرار الناجمة عنها.

وأعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل “حالات هلع” لاسيما في محافظة ديالى على خلفية الهزة، فيما أكدت استنفار كوادرها تحسباً لأي احتمال.