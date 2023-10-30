مقتل 48 إثر إعصار أوتيس في المكسيك.. والأضرار بالمليارات
أدى إعصار "أوتيس" الذي ضرب ساحل المحيط الهادئ في المكسيك، ولا سيما منتجع أكابولكو الشهير، إلى مقتل 48 شخصًا وفقدان ستة آخرين الأحد، بحسب السلطات التي بدأت توزيع المساعدات الإنسانية.
وكانت حصيلة سابقة تحدثت عن 43 قتيلًا، قضى معظمهم غرقًا، لكن تم الإبلاغ بعد ذلك عن مقتل خمسة آخرين في بلدة كويوكا دي بينيتيس المجاورة لأكابولكو في جنوب غرب المكسيك.
وأشار بيان للحكومة الفدرالية إلى أن عدد المفقودين بات ستة فيما كانت ولاية غيريرو، حيث تقع أكابولكو، أعلنت سابقا عن 36 مفقودا.
وقالت وزارة الخارجية المكسيكية، إن 263 أجنبيًّا كانوا في الميناء عندما ضرب الإعصار، من بينهم 34 أميركيًّا و18 فرنسيًّا و17 كوبيًّا. عُثر عليهم سالمين وغادروا جميعًا أكابولكو.
وذكرت وسائل إعلام، أن رئيس البلاد أندريس مانويل لوبيز أوبرادور حلّق فوق المنطقة المنكوبة الأحد، وتحدث مع المسؤولين عن عمليات الإغاثة.
وكان إحصاء الضحايا بطيئًا بعدما أدى الإعصار إلى انقطاع الكهرباء والاتصالات التي عادت تدريجيًا خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وضرب الإعصار الذي صنف بالدرجة الخامسة، المدينة في وقت مبكر من صباح الأربعاء، مما أدى إلى إلحاق أضرار واسعة في أكابولكو البالغ عدد سكانها نحو 780 ألف نسمة، والتي تعتمد بشكل أساس على السياحة. كذلك تم نهب المتاجر بانتظار تلقي المساعدات.
كارثة
وأكدت حاكمة ولاية غيريرو، إيفلين سالغادو، على موقع إكس (تويتر سابقًا) "إننا نحرز تقدما في توزيع المساعدات الإنسانية بشكل فعال".
وبدأ توزيع المساعدات المقدمة من الحكومة والمنظمات غير الحكومية بعد ظهر الجمعة، بعد إعادة فتح المطار واستئناف الحركة على الطرقات.
وبانتظار وصول المساعدات تضامن السكان في ما بينهم لإصلاح الأضرار وإزالة الركام.
وتحولت أوتيس بشكل مباغت من عاصفة استوائية إلى إعصار بقوة 5 درجات في غضون ست ساعات قبالة السواحل المكسيكية على المحيط الهادئ. وضرب اليابسة مع رياح سرعتها 270 كيلومترًا في الساعة.
ثم تراجعت قوة الإعصار مع تقدمه نحو المناطق الداخلية، لكن الأمطار الغزيرة استمرت في ولايتي غيريرو وواهاكا، وهما من أفقر الولايات في البلاد.
والسرعة التي تشكل بها الإعصار لم تمهل السكان الوقت الكافي لحماية متاجرهم ومنازلهم وفنادقهم، ولا لتخزين الماء والغذاء.
وأحصت الحكومة الفدرالية تضرر أكثر من 273 ألف منزل و600 فندق، ولا يزال 12 طريقًا سريعًا بالإضافة إلى طرق فرعية عدة مغلقة.
وأظهر تقدير أولي لخبير في تحليل المخاطر في شركة إنكي ريسيرتش أوردته وسائل إعلام عدة من بينها وكالة "بلومبرغ" للأنباء المالية، أن كلفة الأضرار قد تصل إلى 15 مليار دولار.