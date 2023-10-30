مقتل 48 إثر إعصار أوتيس في المكسيك.. والأضرار بالمليارات

أدى إعصار "أوتيس" الذي ضرب ساحل المحيط الهادئ في المكسيك، ولا سيما منتجع أكابولكو الشهير، إلى مقتل 48 شخصًا وفقدان ستة آخرين الأحد، بحسب السلطات التي بدأت توزيع المساعدات الإنسانية.

وكانت حصيلة سابقة تحدثت عن 43 قتيلًا، قضى معظمهم غرقًا، لكن تم الإبلاغ بعد ذلك عن مقتل خمسة آخرين في بلدة كويوكا دي بينيتيس المجاورة لأكابولكو في جنوب غرب المكسيك.

وأشار بيان للحكومة الفدرالية إلى أن عدد المفقودين بات ستة فيما كانت ولاية غيريرو، حيث تقع أكابولكو، أعلنت سابقا عن 36 مفقودا.

وقالت وزارة الخارجية المكسيكية، إن 263 أجنبيًّا كانوا في الميناء عندما ضرب الإعصار، من بينهم 34 أميركيًّا و18 فرنسيًّا و17 كوبيًّا. عُثر عليهم سالمين وغادروا جميعًا أكابولكو.

وذكرت وسائل إعلام، أن رئيس البلاد أندريس مانويل لوبيز أوبرادور حلّق فوق المنطقة المنكوبة الأحد، وتحدث مع المسؤولين عن عمليات الإغاثة.

وكان إحصاء الضحايا بطيئًا بعدما أدى الإعصار إلى انقطاع الكهرباء والاتصالات التي عادت تدريجيًا خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وضرب الإعصار الذي صنف بالدرجة الخامسة، المدينة في وقت مبكر من صباح الأربعاء، مما أدى إلى إلحاق أضرار واسعة في أكابولكو البالغ عدد سكانها نحو 780 ألف نسمة، والتي تعتمد بشكل أساس على السياحة. كذلك تم نهب المتاجر بانتظار تلقي المساعدات.