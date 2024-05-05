بعد إصابته بالسرطان.. صديق مُقرب من محمد عبده يكشف وضعه الصحي
كشف الشاعر السعودي صالح الشادي الصديق المقرب من الفنان محمد عبده تفاصيل وضعه الصحي بعد الإعلان عن إصابته بالسرطان وخضوعه للعلاج الكيماوي بالعاصمة الفرنسية باريس.
وأكد الشاعر صالح في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز"، "أن حالة الفنان محمد عبده الصحية جيدة وشهدت تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية".
وأوضح الشاعر صالح أن الفنان محمد عبده اكتشف إصابته قبل شهر رمضان، وخضع لبرنامج علاجي مكثف بين جدة وباريس، الذي أتى بثماره والحمد لله، وتعافى".
وصدم الفنان السعودي محمد عبده جمهوره اليوم بإعلانه عن إصابته بمرض السرطان، خلال محادثة صوتية دارت بينه وبين الأمير الراحل بدر بن عبدالمحسن، قبل يوم من وفاة الأخير.
وتصدر اسم محمد عبده محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي فور الإعلان عن إصابته، حيث أعرب جمهوره عن حزنهم العميق لسماع هذا الخبر، متمنين له الشفاء.