بعد إصابته بالسرطان.. صديق مُقرب من محمد عبده يكشف وضعه الصحي

وأوضح الشاعر صالح أن الفنان محمد عبده اكتشف إصابته قبل شهر رمضان، وخضع لبرنامج علاجي مكثف بين جدة وباريس، الذي أتى بثماره والحمد لله، وتعافى".

وصدم الفنان السعودي محمد عبده جمهوره اليوم بإعلانه عن إصابته بمرض السرطان، خلال محادثة صوتية دارت بينه وبين الأمير الراحل بدر بن عبدالمحسن، قبل يوم من وفاة الأخير.

وتصدر اسم محمد عبده محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي فور الإعلان عن إصابته، حيث أعرب جمهوره عن حزنهم العميق لسماع هذا الخبر، متمنين له الشفاء.