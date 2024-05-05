مصدر يكشف لـ"إرم نيوز" حقيقة اعتزال الفنان محمد عبده

كشف مصدر مقرب من الفنان السعودي محمد عبده حقيقة اعتزاله الفن بعد الأنباء المتداولة خلال الفترة الماضية عبر مواقع التواصل وبعض وسائل الإعلام العربية، مؤكدًا أن هذه الأنباء غير صحيحة.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز": "الحديث عن اعتزال فنان العرب للفن هو أمر غير معقول، ولن يحدث ما دام حيًّا أطال الله عمره، وأرى أن هذه الأنباء تم تداولها وإشاعتها بسبب الإعلان عن توقف نشاطه خلال الفترة المقبلة بسبب الوعكة الصحية التي تعرَّض لها مؤخرًا".

وأضاف المصدر أن صحة الفنان محمد عبده تحسنت كثيرًا، وهو يستعد الآن لتسجيل العديد من المشاريع الغنائية، مستغلًا فترة توقف نشاط حفلاته الفنية، بحسب قوله.

وتداولت صفحات مهتمة بأخبار الفن عبر مواقع التواصل خلال الأيام الماضية أنباء عن اعتزال الفنان محمد عبده بسبب ظروفه الصحية التي لم تعد تساعده على الغناء.

وكانت شركة "روتانا" أعلنت الأسبوع الماضي، تأجيل جميع الأنشطة الفنية والحفلات للفنان السعودي محمد عبده؛ حرصًا منها على سلامته، لافتة إلى أن الفنان خلال هذه الفترة سيتفرغ لأعماله الخاصة.

وأضافت "روتانا"، خلال بيان صحفي نشرته عبر حسابها الرسمي على إنستغرام: "إلى جمهور ومحبي فنان العرب محمد عبده.. تفيدكم مجموعة روتانا للموسيقى ممثلة بإدارة حفلات الفنان ونشاطاته الفنية، بأنه وبالاتفاق ما بين روتانا والفنان، سيتم تأجيل جميع النشاطات التي كانت مقررة، وعدم الارتباط بأي نشاطات جديدة قادمة حتى إشعار آخر سيتم الإعلان عنها تباعًا".

وأشارت روتانا إلى أن هذا القرار يأتي حفاظًا وتقديرًا وحرصًا على سلامة فنان العرب، مؤكدة أن هذه الفترة سيتفرغ محمد عبده إلى أعماله الخاصة، وسيضاعف وجوده بالاستديوهات لتنفيذ أغانٍ جديدة بحاجة إلى تركيز ومجهود كبير لإرضاء جمهوره بها عند إصدارها، ومنها ستكون فترة راحة ونقاهة، ووجوده مع عائلته وأهله لإعطائهم وقتًا أطول.

وختمت روتانا بيانها بالقول: "الفنان محمد عبده يطمئن جمهوره ويعدهم بأنه سيلقاهم قريبًا، ولن يتأخر عنهم أبدًا؛ لأنهم كانوا وسيظلون النفس الذي يتنفسه وحب عمره".