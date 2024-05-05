دراسة تكشف مفاجأة جديدة عن إنسان "نياندرتال"

أظهرت دراسة حديثة أن إنسان النياندرتال، الذي غالبًا ما يتم تصويره على أنه كائن بدائي في الثقافة الشعبية، كان حرفيًا ماهرًا، كما يتضح من تحليل حديث لأدوات خشبية عمرها 300 ألف عام.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن هذه النتائج تتحدى الحكمة التقليدية بشأن قدرات أسلافنا القدماء، وتسلط ضوءًا جديدًا على التطور التكنولوجي للإنسان القديم.

وكشفت الدراسة، التي أجراها عالم الآثار توماس تيربيرجر، من قسم التراث الثقافي في ولاية ساكسونيا السفلى بألمانيا، عن كنز من القطع الأثرية الخشبية من منجم فحم مفتوح بالقرب من شونينجن شمالي ألمانيا.

وتتزامن هذه القطع الأثرية، التي يعود تاريخها إلى ما قبل 300 ألف سنة، مع الانتقال من إنسان هايدلبرغ إلى إنسان النياندرتال المبكر في أوروبا. ومن بين الاكتشافات كان هناك عشرون رماحًا كاملة أو مجزأة وعصي رمي مزدوجة المدببة؛ ما يوفر نظرة ثاقبة لممارسات الصيد لدى البشر في عصور ما قبل التاريخ.