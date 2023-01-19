إجراء أول عملية ترميم ثلاثية الأبعاد لجمجمة طفل نياندرتال

نجح العلماء في إجراء أول عملية ترميم ثلاثية الأبعاد لأحفورة جمجمة طفل إنسان نياندرتال الأول، يبلغ من العمر 8 سنوات وتوفي قبل أكثر من 30 ألف عام.

وتعد هذه الأحفورة هي أول أحفورة إنسان نياندرتال تم اكتشافها في آسيا، وهي الحفرية الوحيدة الكاملة لجمجمة إنسان نياندرتال الآسيوية المحفوظة حتى الآن.