بمساعدة والدته.. عراقي يقتل زوجته (صورة)

كشفت شرطة البصرة، جنوبي العراق، عن جريمة قتل راح ضحيتها امرأة متزوجة، بعد أن حاول القاتل إخفاء جريمته بمساعدة والدته، التي أدلت بشهادة زور أمام الجهات المختصة، تفيد بانتحار المجني عليها بتناول السم.

وفي التفاصيل، أفاد المتحدث الرسمي باسم قيادة شرطة البصرة، العقيد عزيز هاشم العبادي، لـ"إرم نيوز"، بورود بلاغ إلى مركز شرطة الفراهيدي يفيد بانتحار امرأة عبر تناول السم، وفق قول زوج المجني عليها ووالدته.

وأضاف العبادي أنه بعد تشريح الجثة تبين عدم وجود مواد كيميائية أو سموم، وتمت إحالة القضية إلى قسم مكافحة الإجرام على الفور، والذي شكل فريق تحقيق مختص للوقوف على وقائع الجريمة.

وتابع: "نتيجة العمل المهني ومن خلال التحقيقات وجمع المعلومات والمتابعة الحثيثة، تم كشف ملابسات الجريمة والتعرف على الجاني، وهو الزوج".